На ул. Долгова кроссовер сбил скутер. ВИДЕО

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04 апреля 2019, 11:34Происшествия
В центре Пензы произошла авария. Видеозапись момента ДТП появилась в Сети.
Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел 3 апреля в 18.30. На улице Долгова столкнулись автомобиль Suzuki Vitara и скутер.
Судя по кадрам, кроссовер начал поворачивать налево и сбил скутер, который выполнял такой же маневр. Стоит отметить, что поворот налево был запрещен, на это водителям указывали знаки «движение прямо и направо».
Пользователи в комментариях отметили, что оба водителя были не правы, так как повернули не в том месте. Но кроссоверу все-таки нужно было смотреть по зеркалам и обратить внимание на скутер.
«Они оба нарушили, так что оба и получили», - написала Евгения.
«Ребята, скоро тепло, двухколесные собратья уже готовят своих коней. Будьте внимательнее, сберегите чужую жизнь», - добавил Дмитрий.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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