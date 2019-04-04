На ул. Долгова кроссовер сбил скутер. ВИДЕО

Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел 3 апреля в 18.30. На улице Долгова столкнулись автомобиль Suzuki Vitara и скутер.

Судя по кадрам, кроссовер начал поворачивать налево и сбил скутер, который выполнял такой же маневр. Стоит отметить, что поворот налево был запрещен, на это водителям указывали знаки «движение прямо и направо».

Пользователи в комментариях отметили, что оба водителя были не правы, так как повернули не в том месте. Но кроссоверу все-таки нужно было смотреть по зеркалам и обратить внимание на скутер.

«Они оба нарушили, так что оба и получили», - написала Евгения.

«Ребята, скоро тепло, двухколесные собратья уже готовят своих коней. Будьте внимательнее, сберегите чужую жизнь», - добавил Дмитрий.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».