На ул. Долгорукова в огне погиб мужчина. ФОТО и ВИДЕО

В Пензе в квартире дома №92 по улице Долгорукова в ночь на 23 апреля произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в 22.09 в квартире на втором этаже трехэтажного дома. В результате пожара погиб 37-летний мужчина.

В ведомстве пояснили, что сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, еще 20 жильцов дома - эвакуировали. Тушили полыхающую квартиру 17 человек с помощью шести спецмашин.

«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».