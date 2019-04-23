На ул. Долгорукова в огне погиб мужчина. ФОТО и ВИДЕО

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23 апреля 2019, 14:06Происшествия
В Пензе в квартире дома №92 по улице Долгорукова в ночь на 23 апреля произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в 22.09 в квартире на втором этаже трехэтажного дома. В результате пожара погиб 37-летний мужчина.
В ведомстве пояснили, что сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, еще 20 жильцов дома - эвакуировали. Тушили полыхающую квартиру 17 человек с помощью шести спецмашин.
«По факту случившегося проводится проверка», - добавили в пресс-службе.
Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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