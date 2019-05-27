27 мая 2019, 17:08Происшествия

На ул. Чкалова «Ока» сбила пешехода

Днем 27 мая в Пензе на улице Чкалова произошло ДТП.

Информация о случившемся появилась в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль марки «Ока» сбил человека. За рулем машины сидел пенсионер.

По словам одного из очевидцев, пешеход вышел из маршрутки и побежал через дорогу, не глядя по сторонам. Насколько он пострадал, неизвестно. Официальных данных по факту аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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