На ул. Чкалова грузовик сбил женщину с ребенком

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 мая 2019, 17:08Происшествия
В Пензе на улице Чкалова произошла авария с участием пешеходов.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 10.55 автомобиль ГАЗ-3307, за рулем которого находился 64-летний мужчина, сбил двух пешеходов.
В результате 35-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали. С ней также была девочка, медики осмотрели ее на месте и отпустили.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 мая 2019, 19:46Пензенские инспекторы искали нарушителей ПДД на пешеходных переходах
31 мая 2019, 19:41Пензенский театр драмы закроет сезон пьесой «Декоратор»
31 мая 2019, 19:38В пензенской картинной галерее открылась выставка «Диалог цветов»
31 мая 2019, 19:36Губернатор поздравил «Лагуну-УОР» с победой на кубке России
31 мая 2019, 19:31Студенты пензенских колледжей выбрали «Здоровое дыхание»
31 мая 2019, 19:28Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство
31 мая 2019, 19:19Кузнецкие борцы подвели итоги года
31 мая 2019, 19:16На пензенском «Биосинтезе» открыли новую производственную линию