На ул. Чкалова грузовик сбил женщину с ребенком

В Пензе на улице Чкалова произошла авария с участием пешеходов.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 10.55 автомобиль ГАЗ-3307, за рулем которого находился 64-летний мужчина, сбил двух пешеходов.

В результате 35-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали. С ней также была девочка, медики осмотрели ее на месте и отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».