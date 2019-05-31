31 мая 2019, 17:08Происшествия

На ул. Чкалова грузовик сбил женщину с ребенком

В Пензе на улице Чкалова произошла авария с участием пешеходов.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 10.55 автомобиль ГАЗ-3307, за рулем которого находился 64-летний мужчина, сбил двух пешеходов.

В результате 35-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали. С ней также была девочка, медики осмотрели ее на месте и отпустили.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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