05 апреля 2017, 11:05Общество На ул. Чебышева и Сухумской отремонтировали дороги В Пензе на улицах Чебышева и Сухумской выполнили работы по ремонту дорог.

Информацию о том, какие работы проводились и в каком объеме, разместили на сайте мэрии города, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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