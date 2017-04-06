На ул. Чапаева в жилом доме вспыхнул балкон

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06 апреля 2017, 09:31Происшествия
6 апреля в многоквартирном доме на ул. Чапаева в Пензе случился пожар.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.40 вспыхнул балкон одной из квартир.
В результате пожара никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Возгорание ликвидировали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.
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