06 апреля 2017, 09:31Происшествия На ул. Чапаева в жилом доме вспыхнул балкон 6 апреля в многоквартирном доме на ул. Чапаева в Пензе случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.40 вспыхнул балкон одной из квартир.

В результате пожара никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Возгорание ликвидировали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5080849/