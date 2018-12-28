28 декабря 2018, 09:31Происшествия

На ул. Чаадаева столкнулись 2 иномарки, есть пострадавшие

Ночью 28 декабря в Пензе на ул. Чаадаева произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 2.26 столкнулись иномарки Volkswagen Touareg и Renault Megane. В результате аварии есть несколько пострадавших, их состояние в управлении не уточнили.

Последствия ДТП устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7804210/
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