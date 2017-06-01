01 июня 2017, 17:38Происшествия На ул. Бородина «ВАЗ» сбил мужчину В Пензе на ул. Бородина случилось ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 31 мая в 17.40 автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 24-летний парень, сбил 35-летнего мужчину, который получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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