На ул. Бородина «ВАЗ» сбил мужчину

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 июня 2017, 17:38Происшествия
В Пензе на ул. Бородина случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, 31 мая в 17.40 автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял 24-летний парень, сбил 35-летнего мужчину, который получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 июня 2017, 19:05Депутаты помогли воспитанникам спасского детского дома и неверкинской школы-интерната с поездкой в Москву...
01 июня 2017, 18:56На базе школ Пензенского региона открыли 280 лагерей
01 июня 2017, 18:43В Пензе 30 молодых семей получили жилищные сертификаты
01 июня 2017, 18:32Сотрудники СКР приехали с подарками в «Пензенский дом ребенка»
01 июня 2017, 18:21Левин поздравил юных пензенцев с Днем защиты Детей
01 июня 2017, 18:19В Пензе двух фитнес-инструкторов поймали на продаже анаболиков
01 июня 2017, 18:12Для пензенских детей состоялся благотворительный праздник
01 июня 2017, 18:07В Арбековской заставе организовали праздник в День защиты детей