26 июня 2017, 11:35Происшествия На ул. Бородина ночью вспыхнула иномарка 26 июня в Пензе на ул. Бородина случился пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 1.23 вспыхнул «Мицубиси-Лансер», сгорели багажник и задняя часть автомобиля.

По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5485749/