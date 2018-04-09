На ул. Богданова не смогли разъехаться три машины. ФОТО

В историческом центре Пензы 9 апреля произошла авария с участием трех автомобилей.

Фотографию с места происшествия очевидец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс». По словам мужчины, авария произошла напротив дома №63,а на ул. Богданова. Столкнулись «ВАЗ-2109», Toyota и Daewoo Matiz.

Официальной информации о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».