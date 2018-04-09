На ул. Богданова не смогли разъехаться три машины. ФОТО

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09 апреля 2018, 16:38Происшествия
В историческом центре Пензы 9 апреля произошла авария с участием трех автомобилей.
Фотографию с места происшествия очевидец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс». По словам мужчины, авария произошла напротив дома №63,а на ул. Богданова. Столкнулись «ВАЗ-2109», Toyota и Daewoo Matiz.
Официальной информации о происшествии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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