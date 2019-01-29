На ул. Богданова машина сбила девушку и уехала

В Пензе на улице Богданова произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 22 января в 21.30 напротив дома №33 по улице Богданова неизвестный автомобиль сбил 22-летнюю девушку и уехал. Из-за ДТП пострадавшая получила травмы.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».