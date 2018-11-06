06 ноября 2018, 17:06Происшествия

На ул. Бекешской столкнулись две иномарки. ФОТО

6 ноября в Пензе перед пешеходным переходом произошла авария.

Об этом сообщил подписчик одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Пензенец также опубликовал фото с места происшествия, оно было сделано в три часа дня.

Судя по снимку, у одного из автомобилей в результате удара отлетел бампер.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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