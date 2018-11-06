На ул. Бекешской столкнулись две иномарки. ФОТО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 ноября 2018, 17:06Происшествия
6 ноября в Пензе перед пешеходным переходом произошла авария.
Об этом сообщил подписчик одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Пензенец также опубликовал фото с места происшествия, оно было сделано в три часа дня.
Судя по снимку, у одного из автомобилей в результате удара отлетел бампер.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 ноября 2018, 19:56Пензенские кадеты побывали на экскурсии в управлении ГИБДД
06 ноября 2018, 19:48Песня пензенского заключенного может стать хитом
06 ноября 2018, 19:41В пензенском ТЮЗе «прогремела гроза»
06 ноября 2018, 19:36Губернатор призвал пензенцев активнее голосовать за имя для аэропорта
06 ноября 2018, 19:31На ул. Московской открыли памятник пензяку толстопятому
06 ноября 2018, 19:23Пензенцы могут пожаловаться на недобросовестных таксистов
06 ноября 2018, 19:14Актеры пензенского драмтеатра исполнили любимые композиции
06 ноября 2018, 19:09В акции «Ночь искусств» приняли участие около 15 тысяч пензенцев