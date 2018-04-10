На ул. Бакунина столкнулись две иномарки – пензенцы

Пензенцы выложили в Сеть фотографии с места аварии на улице Бакунина.

Снимки пользователь опубликовал в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Автор пояснил, что в результате аварии никто не пострадал. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».