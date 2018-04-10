10 апреля 2018, 17:59Происшествия

На ул. Бакунина столкнулись две иномарки – пензенцы

Пензенцы выложили в Сеть фотографии с места аварии на улице Бакунина.

Снимки пользователь опубликовал в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

Автор пояснил, что в результате аварии никто не пострадал. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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