31 октября 2018, 12:34Общество

На ул. Бакунина 1 ноября запретят парковаться

1 ноября в большом зале пензенского областного драмтеатра состоится торжественное мероприятие (0+), посвященное празднованию 75-летия ПГУ.

В пресс-службе мэрии сообщили, что из-за этого будет ограничена стоянка транспорта на нечетной стороне улицы Бакунина – от пересечения с улицей Володарского до перекрестка с улицей Московской.

Парковаться в этом месте нельзя будет с 6.00 до 20.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 46
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ