На ул. Бакунина 1 ноября запретят парковаться

В пресс-службе мэрии сообщили, что из-за этого будет ограничена стоянка транспорта на нечетной стороне улицы Бакунина – от пересечения с улицей Володарского до перекрестка с улицей Московской.

Парковаться в этом месте нельзя будет с 6.00 до 20.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».