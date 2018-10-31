На ул. Бакунина 1 ноября запретят парковаться

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 октября 2018, 12:34Общество
1 ноября в большом зале пензенского областного драмтеатра состоится торжественное мероприятие (0+), посвященное празднованию 75-летия ПГУ.
В пресс-службе мэрии сообщили, что из-за этого будет ограничена стоянка транспорта на нечетной стороне улицы Бакунина – от пересечения с улицей Володарского до перекрестка с улицей Московской.
Парковаться в этом месте нельзя будет с 6.00 до 20.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 октября 2018, 15:06Жительницу Беково избили лопатой и задушили
31 октября 2018, 14:36В Пензенской области выбрали лучший лагерь
31 октября 2018, 14:06В Пензенской области дорожники вступили в сговор на полмиллиарда рублей
31 октября 2018, 13:36В Малосердобинском районе на трассе сгорело производственное здание
31 октября 2018, 13:04Пензенцы смогут получить ответы на вопросы о пенсиях
31 октября 2018, 12:34На ул. Бакунина 1 ноября запретят парковаться
31 октября 2018, 12:03В Пензу приехал главнокомандующий сухопутными войсками РФ
31 октября 2018, 11:33В центре Пензы общественный транспорт временно изменит маршрут