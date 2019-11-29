На ул. Аустрина в Пензе загорелась мебельная фабрика

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29 ноября 2019, 15:37Происшествия
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили о пожаре в микрорайоне Север.
Сигнал о возгорании на улице Аустрина, 139а, поступил на пульт дежурного в 10:07 в пятницу, 29 ноября. К зданию мебельной фабрики, где начался пожар, выдвинулись спасательные подразделения.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
«Люди эвакуированы, угрозы распространения огня нет», - сообщили в пресс-службе регионального управления, добавив, что ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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