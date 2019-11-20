В дома на ул. Аустрина тепло вернется до полуночи

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20 ноября 2019, 19:42Происшествия
Трагедия на улице Аустрина, где накануне в яму с кипятком провалился легковой автомобиль и погибли двое мужчин, напрямую отразилась на всем микрорайоне. В результате порыва на участке теплосетей несколько десятков многоквартирных домов, три школы и три детских сада почти на сутки остались без отопления и горячей воды. Частично теплоснабжение восстановлено. За тем, чтобы отопительный сезон как можно быстрее вернулся во все квартиры и социальные объекты, следят активисты Общероссийского народного фронта.
Тепло в дом №37 на улице Аустрина вернулось спустя почти сутки утром 20 ноября. А ближе к обеду появилось и горячее водоснабжение. Однако в минусовую температуру так сильно повезло далеко не всем жителям микрорайона. Из-за несчастного случая, когда накануне в яму с кипятком провалился автомобиль и погибли люди, выяснилось, что на участке теплосетей произошел порыв. Ситуацию под свой контроль взял глава региона Иван Белозерцев. Он встретился с представителями компании, ответственной за обслуживание этого участка теплосетей. Вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов.
«Почему когда пошел большой объем горячей воды и в компании это видели, не приняли меры? Почему стали традиционно ждать?» - спросил губернатор.
На участке ликвидировали коммунальную аварию. Ожидается, что до полуночи отопительный сезон вернется во все дома, которые попали под внеплановое отключение, а их - около 70. За ситуацией следят представители Общероссийского народного фронта.
«Теплоснабжение было частично восстановлено, поэтому мы сейчас в дежурном режиме будем обзванивать учебные учреждения, в первую очередь, образовательные и воспитательные», - сказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.
Ресурсоснабжающая организация завершает ремонтные работы на участке, а Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах трагедии. Ход расследования уголовного дела лично взял на контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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