На ул. Аустрина ГАЗ сбил молодую пензячку

20 февраля 2020, 16:38Происшествия
20 февраля в пензенском микрорайоне Север произошло ДТП с участием пешехода.
Предварительно установлено, что авария случилась в 12:20 напротив дома №143а по улице Аустрина. Автомобиль ГАЗ-2217 под управлением 35-летнего мужчины сбил девушку.
22-летняя пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и не совершать резких маневров. Пешеходам также советуют не забывать о своей безопасности, дорогу следует переходить только в предназначенных для этого местах и, убедившись, что машины уступают дорогу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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