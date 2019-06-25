На ул. Аустрина автомобиль сбил женщину – соцсети

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25 июня 2019, 15:06Происшествия
В Пензе на улице Аустрина произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 10.05. Автор поста добавил, что из-за ДТП образовалась пробка в сторону села Бессоновка.
По фото сложно понять, какое именно авто сбило женщину. На снимке видно, что рядом стоит машина скорой помощи.
В каком состоянии пострадавшая - неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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