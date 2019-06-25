На ул. Аустрина автомобиль сбил женщину – соцсети

В Пензе на улице Аустрина произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 10.05. Автор поста добавил, что из-за ДТП образовалась пробка в сторону села Бессоновка.

По фото сложно понять, какое именно авто сбило женщину. На снимке видно, что рядом стоит машина скорой помощи.

В каком состоянии пострадавшая - неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».