На ул. 2-й Серпуховской отремонтируют самые проблемные участки дороги

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«В этом году здесь будет осуществляться ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД на улицах Серпуховской, Овощной, Урожайной. Жители также попросили отремонтировать дорогу на улице 2-ой Серпуховской», - сообщил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что в 2020-м необходимо рассмотреть возможность включения этого объекта в программу для основательного ремонта дорожного покрытия. А в этом году районная администрация поможет обеспечить проезжее состояние самых проблемных участков с помощью асфальтовой крошки, пишет ИА «Пенза-Пресс».