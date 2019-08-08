На ул. 2-й Серпуховской отремонтируют самые проблемные участки дороги

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08 августа 2019, 16:04Общество
8 августа глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями Октябрьского района.
Об этом он написал на своей страничке в Facebook.
«В этом году здесь будет осуществляться ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД на улицах Серпуховской, Овощной, Урожайной. Жители также попросили отремонтировать дорогу на улице 2-ой Серпуховской», - сообщил мэр.
Виктор Кувайцев отметил, что в 2020-м необходимо рассмотреть возможность включения этого объекта в программу для основательного ремонта дорожного покрытия. А в этом году районная администрация поможет обеспечить проезжее состояние самых проблемных участков с помощью асфальтовой крошки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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