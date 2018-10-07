На участке трассы в Мокшане ограничили движение машин

В Пензенской области по участку федеральной трассы М5 «Урал» в поселке Мокшан ограничили движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 594-го по 605-й километр капитально ремонтируют дорожное полотно. Из-за этого автомобилисты сталкиваются с затруднениями при движении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.