На участке трассы в Мокшане ограничили движение машин

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08 октября 2018, 13:31Общество
В Пензенской области по участку федеральной трассы М5 «Урал» в поселке Мокшан ограничили движение транспорта.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», на отрезке с 594-го по 605-й километр капитально ремонтируют дорожное полотно. Из-за этого автомобилисты сталкиваются с затруднениями при движении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.
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