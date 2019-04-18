18 апреля 2019, 10:47Бизнесновости

На участие в предварительном голосовании в Гордуму подали заявки 117 человек

В Пензе продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании (ПГ) «Единой России» (16+) по отбору кандидатов для их последующего выдвижения в депутаты Гордумы. Заявки на регистрацию подали еще 37 человек. Всего изъявили желание участвовать в ПГ 117 кандидатов.

Оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал следующих участников:

- действующие депутаты Пензенской городской Думы Игорь Костин, Михаил Шленчик, Сергей Лисовол;

- генеральный директор ООО «Донна» Светлана Михеева;

- директор ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» Марина Осипова;

- воспитатель МБДОУ Детский сад №152 Ксения Ефимова;

- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе в филиале №1 МБДОУ Детский сад №124 Юлия Логинова;

- воспитатель в филиале №1 МБДОУ Детский сад №124 Надежда Антипова;

- учитель начальных классов МБОУ СОШ №36 Оксана Исаева;

- воспитатель МБДОУ детский сад №149 Елена Пчелинцева;

- учитель школы №66 имени В. А. Стукалова Артем Лисин;

- воспитатель МБДОУ детский сад №10 Елизавета Емелина;

- преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT-колледж) Людмила Майорова;

- преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT-колледж) Светлана Носова;

- доцент кафедры «Механика» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства» Ольга Земцова;

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева;

- студент третьего курса Пензенского технологического университета Даниил Ефимов;

- временно неработающая Юлия Филатова;

- начальник отдела ВЭД ООО «СтанкоМашСтрой» Сергей Мозолин;

- инженер ООО «Пласт» Евгений Бородин;

- директор детской музыкальной школы №7 Михаил Лощинин;

- генеральный директор ООО «Техподдержка» Наталья Асеева;

- стрелок группы военизированной охраны №3 в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии Олег Асеев;

- доцент кафедры «История и философия» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства» Алла Вазерова;

- студент второго курса филиала Московского университета им. Витте» Вадим Андрейчук;

- индивидуальный предприниматель Антон Поляков;

- генеральный директор ЗАО «Пензенский завод точных приборов» Дмитрий Акимов;

- сторонник, инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад №57 Маргарита Ежова;

- заместитель директора по научно-методической работе школы №37 Лариса Казакова;

- учитель в лицее архитектуры и дизайна №3 ЮлияТихоненко;

- педагог в Доме детского творчества №1 Александр Царьков;

- заведующий лабораторией в Пензенском государственном университете Павел Маркин;

- индивидуальный предприниматель Олег Синьгин;

- воспитатель МБДОУ Детский сад №23 Любовь Кувшинова;

- менеджер в ИП Киреев А.В. Михаил Шахов;

- ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Ульяна Безрукова;

- главный редактор сетевого издания «Столица 58» ООО «Дионис» Анастасия Баязитова.

Отметим, что каждому кандидату предстоит принять участие не менее, чем в двух дебатах. Они будут транслироваться на сайте предварительного голосования.

По словам руководителя исполкома регионального отделения «Единой России» Юрия Дворянинова, интерес граждан к внутрипартийным выборам постоянно растет.

Бизнесновости
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/4/17/na-uchastie-v-pg-v-penzenskuyu-gordumu-podali-zayavki-37-chelovek/

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