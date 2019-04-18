На участие в предварительном голосовании в Гордуму подали заявки 117 человек

18 апреля 2019, 10:47Бизнесновости

В Пензе продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании (ПГ) «Единой России» (16+) по отбору кандидатов для их последующего выдвижения в депутаты Гордумы. Заявки на регистрацию подали еще 37 человек. Всего изъявили желание участвовать в ПГ 117 кандидатов.