На участие в предварительном голосовании в Гордуму подали заявки 117 человек

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18 апреля 2019, 10:47Бизнесновости
В Пензе продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании (ПГ) «Единой России» (16+) по отбору кандидатов для их последующего выдвижения в депутаты Гордумы. Заявки на регистрацию подали еще 37 человек. Всего изъявили желание участвовать в ПГ 117 кандидатов.
Оргкомитет по проведению предварительного голосования зарегистрировал следующих участников:
- действующие депутаты Пензенской городской Думы Игорь Костин, Михаил Шленчик, Сергей Лисовол;
- генеральный директор ООО «Донна» Светлана Михеева;
- директор ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова» Марина Осипова;
- воспитатель МБДОУ Детский сад №152 Ксения Ефимова;
- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе в филиале №1 МБДОУ Детский сад №124 Юлия Логинова;
- воспитатель в филиале №1 МБДОУ Детский сад №124 Надежда Антипова;
- учитель начальных классов МБОУ СОШ №36 Оксана Исаева;
- воспитатель МБДОУ детский сад №149 Елена Пчелинцева;
- учитель школы №66 имени В. А. Стукалова Артем Лисин;
- воспитатель МБДОУ детский сад №10 Елизавета Емелина;
- преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT-колледж) Людмила Майорова;
- преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT-колледж) Светлана Носова;
- доцент кафедры «Механика» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства» Ольга Земцова;
- директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева;
- студент третьего курса Пензенского технологического университета Даниил Ефимов;
- временно неработающая Юлия Филатова;
- начальник отдела ВЭД ООО «СтанкоМашСтрой» Сергей Мозолин;
- инженер ООО «Пласт» Евгений Бородин;
- директор детской музыкальной школы №7 Михаил Лощинин;
- генеральный директор ООО «Техподдержка» Наталья Асеева;
- стрелок группы военизированной охраны №3 в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии Олег Асеев;
- доцент кафедры «История и философия» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства» Алла Вазерова;
- студент второго курса филиала Московского университета им. Витте» Вадим Андрейчук;
- индивидуальный предприниматель Антон Поляков;
- генеральный директор ЗАО «Пензенский завод точных приборов» Дмитрий Акимов;
- сторонник, инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад №57 Маргарита Ежова;
- заместитель директора по научно-методической работе школы №37 Лариса Казакова;
- учитель в лицее архитектуры и дизайна №3 ЮлияТихоненко;
- педагог в Доме детского творчества №1 Александр Царьков;
- заведующий лабораторией в Пензенском государственном университете Павел Маркин;
- индивидуальный предприниматель Олег Синьгин;
- воспитатель МБДОУ Детский сад №23 Любовь Кувшинова;
- менеджер в ИП Киреев А.В. Михаил Шахов;
- ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Ульяна Безрукова;
- главный редактор сетевого издания «Столица 58» ООО «Дионис» Анастасия Баязитова.
Отметим, что каждому кандидату предстоит принять участие не менее, чем в двух дебатах. Они будут транслироваться на сайте предварительного голосования.
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