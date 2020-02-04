На турнир по карате в Пензу съехались более 200 спортсменов

04 февраля 2020, 19:02Спорт
Искусство «пустой руки» - так с японского переводится карате. Сразу два турнира по этому виду спорта состоялись в Пензе. Это областные соревнования для юных каратистов и чемпионат региона для ребят от 12 лет. Они прошли параллельно во дворце спорта «Олимпийский».
На татами выступили самые юные спортсмены. Для многих из них это были первые серьезные соревнования. Это своего рода итоговая демонстрация умений, которыми успели овладеть каратисты в возрасте до 11 лет включительно. Для ребят постарше параллельно проходил чемпионат области. Это отборочный турнир. По его итогам будет сформирована сборная региона для участия в первенстве Приволжского федерального округа. Среди спортсменов, претендующих на выход в окружной этап, - 12-летний Тимофей Степанов. Он уже пять лет занимается карате.
«Я побывал во многих городах на разных соревнованиях. Призовые места занимал. Самый большой успех - «бронза» на всероссийском турнире», - рассказал он.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Состязания прошли по олимпийской системе с утешением, то есть в каждой весовой категории после одного боя отсекалась половина участников.
«Если соревнуются 16 человек, то всего будет четыре боя, если 32, то пять. Попасть в утешение - это значит проиграть тому, кто вышел в финал и сражаться за третье место», - объяснил главный судья чемпионата Олег Бузин.
Победители и призеры турнира в марте отправятся на первенство округа (0+). Соревнования пройдут в Перми, а перед этим в Пензе с 29 февраля по 2 марта состоится всероссийский турнир по карате «Кубок памяти» (0+). В нем примут участие спортсмены от десяти лет.
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