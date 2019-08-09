На турнир «Оранжевый мяч» в Пензу приехали 100 команд

Пензенские баскетболисты отметили День физкультурника на площадке под кольцом. На Юбилейной площади прошел традиционный всероссийский праздничный турнир «Оранжевый мяч». В 2019 году количество заявившихся участников оказалось рекордным. Доказать, что они сильнейшие в регионе, приехали 100 команд.

«От турнира - хорошие впечатления. Не первый год на нем присутствую. Сейчас провели одну игру против Сердобска. Соперники все знакомые, поэтому в дружеской компании», - рассказал участник турнира из Лунинского района Владислав Царев.

По всей стране в мероприятии приняли участие более 80 тысяч человек. В Пензенской области в 2019 году заявились 100 мужских и женских команд. Игры на Юбилейной площади проходили по правилам стритбола.

«Он включен в олимпийские виды спорта. Он очень прогрессирует, развивается. Все хорошо. Работаем, получаем настроение хорошее. Дети все довольны. Здесь любой может прийти и поиграть, попробовать себя. Это же доступный вид спорта. Два друга, мячик, кроссовки и кольцо. Что еще нужно для этого праздника и души», - сказал директор ДЮСШ №1 Пензы Александр Калмаков.

Команды соревновались по олимпийской системе, поэтому у них не было права на ошибку и любой проигрыш означал вылет из турнира. Тем, кто смог выдержать и пройти всю дистанцию без поражений, вручили кубки победителей.