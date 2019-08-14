На тропе здоровья в Кузнецке установят баннеры и беседки

В городе Кузнецке Пензенской области начали обустраивать тропу здоровья. На ней установят несколько информационных баннеров и беседок для отдыха. Средства на благоустройство получены в рамках гранта, впрочем, готовность оказать финансовую поддержку выразили и местные предприниматели.

Сосновый лес на горе Лысуха неизменно пользуется популярностью у кузнецких приверженцев здорового образа жизни. Зимой они катаются там на лыжах, а когда снега нет, совершают пробежки. Чтобы сделать отдых горожан комфортным, принято решение установить на пути от лыжной базы до родника Шурчавый беседки и информационные баннеры. Их изготовили на средства гранта, полученного некоммерческой организацией «Кузнецкое землячество».

Информация на баннерах предназначена, в первую очередь, для юных кузнечан, которые могут узнать, какие именно звери и птицы обитают в местных лесах. Это первая цель, которую инициаторы обустройства тропы здоровья хотели бы достигнуть. Всего их три.

«Вторая - чтобы эта тропа использовалась пожилым населением. Мы думаем, что здесь хорошо будет приверженцам скандинавской ходьбы. Они уже начинали. Наша задача - привести это место в порядок, подсыпать песок, ямы щебенкой засыпать. Третья - если мы здесь все сделаем, можно будет на велосипедах проехать до родника, окунуться в купели и так далее», - рассказал председатель экологического совета Кузнецка Владимир Шувалов.

Кроме гранта, свои средства в дело благоустройства внесли местные предприниматели. Они закупили и привезли песок и собираются изготовить скамейки. Администрация Кузнецка, в свою очередь, прорабатывает вопрос о подведении электроэнергии для освещения части тропы здоровья.