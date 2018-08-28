На трассе в Пензе перевернулся грузовик. ФОТО

Как сообщил подписчик группы «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло у поворота на Зарю. Судя по опубликованному снимку, грузовик перевозил песок, который высыпался из кузова после инцидента. В комментариях к посту подписчики отметили, что автомобиль лежит на обочине уже не первый день.

«Наверное, водитель молодой, не рассчитал скорость – переборщил», - предположил пользователь Михаил.

Однако пензенец Иван ответил, что водитель грузовика – с большим стажем, а у автомобиля отказали тормоза. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».