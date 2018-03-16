16 марта 2018, 09:32Происшествия

На трассе в Кузнецком районе столкнулись три большегруза

В Кузнецком районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на 768-м километре трассы М-5 «Урал» 15 марта. Сообщение о столкновении трех транспортных средств поступило на пульт дежурного в 15.42. Участниками аварии стали два грузовых автомобиля DAF и Volvo.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек, его состояние не уточняется.

Чтобы устранить последствия ДТП, потребовалась помощь трех сотрудников МЧС и машины спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6617333/

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