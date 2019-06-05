На трассе в Кузнецком районе произошло серьезное ДТП

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05 июня 2019, 11:34Происшествия
В ночь на 5 июня в Кузнецком районе Пензенской области не поделили дорогу грузовик и легковушка.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 23.10. На 768-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись грузовик Hyundai HD78 и ВАЗ-2107.
«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - отметили в ведомстве.
Судя по опубликованному с места происшествия фото, легковой автомобиль улетел в кювет и перевернулся, машина получила сильные механические повреждения. Что произошло с людьми, не уточняется, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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