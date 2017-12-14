На трассе в Кузнецке грузовик сбил человека

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14 декабря 2017, 09:45Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области пешеход оказался под колесами фуры.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, авария произошла накануне вечером на 757-м километре автодороги М-5 «Урал» в Кузнецком районе. Автомобиль Scania сбил человека. О его состоянии пока не известно.
К устранению последствий ДТП привлекали троих сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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