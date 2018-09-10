На трассе в Иссинском районе водитель иномарки получил травмы

В Иссинском районе Пензенской области автомобиль Renault Symbol съехал в кювет. Пострадал водитель.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась 9 сентября в 17.20 на 323 км автодороги «Нижний Новгород – Саратов». Иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

38-летнего водителя с травмами госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».