На трассе в Чемодановке организовали реверсивное движение

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23 июля 2019, 14:06Общество
В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» в районе села Чемодановка установили реверсивное движение.
В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» пояснили, что это связано с ремонтом дороги. В настоящее время на участке завершается укладка верхнего покрытия. В целом, специалисты отремонтируют 12 км проезжей части (с 645 по 657 км). Скорость в местах производства работ ограничена до 40 км/ч.
«ФКУ «Поволжуправтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее автолюбители сообщали в Сети о том, что в районе Чемодановки из-за ремонта дороги образовалась гигантская пробка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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