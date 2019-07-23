На трассе в Чемодановке организовали реверсивное движение

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» в районе села Чемодановка установили реверсивное движение.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» пояснили, что это связано с ремонтом дороги. В настоящее время на участке завершается укладка верхнего покрытия. В целом, специалисты отремонтируют 12 км проезжей части (с 645 по 657 км). Скорость в местах производства работ ограничена до 40 км/ч.

«ФКУ «Поволжуправтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее автолюбители сообщали в Сети о том, что в районе Чемодановки из-за ремонта дороги образовалась гигантская пробка, пишет ИА «Пенза-Пресс».