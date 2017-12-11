12 декабря 2017, 10:07Происшествия На трассе в Белинском районе перевернулся «КамАЗ» В Белинском районе Пензенской области в аварии пострадал один человек.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло накануне,11 декабря, около пяти часов вечера. На 187 километре трассы Р-209 «Тамбов-Пенза» опрокинулся «КамАЗ». В происшествии пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается.

К устранению последствий аварии привлекали четырех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 53

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6211891/

Новости по теме: