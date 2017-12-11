На трассе в Белинском районе перевернулся «КамАЗ»

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12 декабря 2017, 10:07Происшествия
В Белинском районе Пензенской области в аварии пострадал один человек.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, ДТП произошло накануне,11 декабря, около пяти часов вечера. На 187 километре трассы Р-209 «Тамбов-Пенза» опрокинулся «КамАЗ». В происшествии пострадал один человек, о его состоянии пока не сообщается.
К устранению последствий аварии привлекали четырех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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