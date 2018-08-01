На трассе «Тамбов-Пенза» произошла авария, есть пострадавшие

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на участке трассы «Тамбов-Пенза». Авария произошла вечером 31 июля в Каменском районе. В результате удара один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет, несколько человек пострадали.

«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобилей «Лада Гранта», под управлением мужчины 1971 года рождения, и Mitsubishi, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Водителю отечественной легковушки после полученных телесных повреждений потребовалась госпитализация. Медицинскую помощь оказали также водителю и трем пассажирам иномарки. В салоне автомобиля находились женщина 1977 года рождения, десятилетняя девочка и 15-летний юноша. После осмотра специалистами пострадавших отпустили домой.