На трассе «Тамбов-Пенза» произошла авария, есть пострадавшие

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 августа 2018, 19:49Происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на участке трассы «Тамбов-Пенза». Авария произошла вечером 31 июля в Каменском районе. В результате удара один из автомобилей вылетел с проезжей части в кювет, несколько человек пострадали.
«Произошло столкновение двух транспортных средств, автомобилей «Лада Гранта», под управлением мужчины 1971 года рождения, и Mitsubishi, за рулем которого был мужчина 1976 года рождения», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Водителю отечественной легковушки после полученных телесных повреждений потребовалась госпитализация. Медицинскую помощь оказали также водителю и трем пассажирам иномарки. В салоне автомобиля находились женщина 1977 года рождения, десятилетняя девочка и 15-летний юноша. После осмотра специалистами пострадавших отпустили домой.
01 августа 2018, 19:49На трассе «Тамбов-Пенза» произошла авария, есть пострадавшие
01 августа 2018, 19:33Одним из кандидатов на пост главы Пензы стал Николай Тактаров
01 августа 2018, 19:29Трем пензенцам помогли в приобретении спортивной экипировки
01 августа 2018, 19:26В Пензе детсад №117 перешел в собственность муниципалитета
01 августа 2018, 19:21В Заречном солдаты-срочники почтили память генерала Ивана Яковлева
01 августа 2018, 19:18В Бессоновке открылся новый дополнительный офис банка «Кузнецкий»
01 августа 2018, 19:12В галерее им. Савицкого можно увидеть историю Пензы глазами художников
01 августа 2018, 19:07В Пензе открыт прием граждан по вопросам пенсионного законодательства