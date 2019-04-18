На трассе под Пензой восстановили движение после страшной аварии

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18 апреля 2019, 12:04Общество
В Мокшанском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» восстановили движение транспорта.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», специалисты устранили последствия аварии, которая произошла на 602 километре трассы утром 18 апреля.
«Движение транспорта осуществляется в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.
Напомним, столкнулись четыре легковушки. В результате ДТП пострадал один человек. Официальной информации от пресс-службы областного управления ГИБДД об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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