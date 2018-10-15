На трассе под Пензой столкнулись фура и три легковушки

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15 октября 2018, 13:36Происшествия
В Мокшанском районе Пензенской области на 596 км федеральной дороги М-5 «Урал» произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 14 октября в 19.42 столкнулись три легковушки - Renault Fluence, Ford Mondeo и «ВАЗ-2107», а также фура Iveco. В результате ДТП пострадали несколько человек, их возраст и состояние в пензенском управлении ГИБДД не уточнили.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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