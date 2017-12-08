08 декабря 2017, 11:34Происшествия На трассе под Пензой потушили загоревшийся автобус В Пензенском районе на 463 км трассы Р-158 произошел пожар – загорелся моторный отсек в автобусе «Неоплан».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 7 декабря в 16.51.

Для ликвидации последствий пожара привлекалось три человека, и одна единица техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

О пострадавших не сообщается.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6198213/

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