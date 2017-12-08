На трассе под Пензой потушили загоревшийся автобус

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08 декабря 2017, 11:34Происшествия
В Пензенском районе на 463 км трассы Р-158 произошел пожар – загорелся моторный отсек в автобусе «Неоплан».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 7 декабря в 16.51.
Для ликвидации последствий пожара привлекалось три человека, и одна единица техники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
О пострадавших не сообщается.
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