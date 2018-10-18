На трассе под Пензой опрокинулся кроссовер, есть пострадавшие

В Пензенском районе на трассе 18 октября произошла авария.

По предварительным данным, на 14 километре дороги «Пенза-Шемышейка» в 8.04 опрокинулся автомобиль Nissan X-Trail. В результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».