На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 2 июня в 9.30 автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии два человека получили травмы, они смогли самостоятельно выбраться из машины. Медики оказали им помощь.

Спасатели смыли разлившееся топливо, чтобы автомобиль не вспыхнул, и перевернули его на колеса. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».