На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО

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03 июня 2019, 13:33Происшествия
На первом километре дороги «Пенза-Валяевка» произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 2 июня в 9.30 автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии два человека получили травмы, они смогли самостоятельно выбраться из машины. Медики оказали им помощь.
Спасатели смыли разлившееся топливо, чтобы автомобиль не вспыхнул, и перевернули его на колеса. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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