03 июня 2019, 13:33Происшествия

На трассе под Пензой опрокинулась легковушка. ФОТО

На первом километре дороги «Пенза-Валяевка» произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 2 июня в 9.30 автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии два человека получили травмы, они смогли самостоятельно выбраться из машины. Медики оказали им помощь.

Спасатели смыли разлившееся топливо, чтобы автомобиль не вспыхнул, и перевернули его на колеса. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/06/3/11533033

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