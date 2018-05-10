На трассе под Пензой огонь уничтожил легковушку

В Пензенском районе на трассе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9 мая в 15.24. На автомобильной дороге «Саратов-Нижний Новгород» загорелся «ВАЗ-21099». В результате огонь полностью уничтожил автомобиль.

«Для ликвидации последствий пожара привлекали трех человек и одну единицу техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».