10 мая 2018, 10:33Происшествия

На трассе под Пензой огонь уничтожил легковушку

В Пензенском районе на трассе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9 мая в 15.24. На автомобильной дороге «Саратов-Нижний Новгород» загорелся «ВАЗ-21099». В результате огонь полностью уничтожил автомобиль.

«Для ликвидации последствий пожара привлекали трех человек и одну единицу техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6885083/

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