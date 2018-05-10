На трассе под Пензой огонь уничтожил легковушку

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10 мая 2018, 10:33Происшествия
В Пензенском районе на трассе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9 мая в 15.24. На автомобильной дороге «Саратов-Нижний Новгород» загорелся «ВАЗ-21099». В результате огонь полностью уничтожил автомобиль.
«Для ликвидации последствий пожара привлекали трех человек и одну единицу техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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