На трассе под Пензой легковушка столкнулась с «КамАЗом»

В Пензенском районе на трассе произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.

По предварительным данным, 4 апреля в 18.15 на 418 километре трассы «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись автомобили ВАЗ-2106, за рулем которого находился 32-летний мужчина, и КамАЗ-53215 под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 56-летний пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».