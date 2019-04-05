На трассе под Пензой легковушка столкнулась с «КамАЗом»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 апреля 2019, 15:06Происшествия
В Пензенском районе на трассе произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.
По предварительным данным, 4 апреля в 18.15 на 418 километре трассы «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись автомобили ВАЗ-2106, за рулем которого находился 32-летний мужчина, и КамАЗ-53215 под управлением 35-летнего водителя.
В результате аварии пострадал 56-летний пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 апреля 2019, 19:36Пензенские росгвардейцы выявили лучшего пловца
05 апреля 2019, 19:31Пензенские школьники сразились с казахскими в «Креатив-бой»
05 апреля 2019, 19:28В Пензе проходит турнир по регби памяти Вадима Дин-Ислямова
05 апреля 2019, 19:23Пензенцы могут подать заявку на социальный грант
05 апреля 2019, 19:19В санитарной пятнице приняли участие более 10 тысяч пензенцев
05 апреля 2019, 19:16В Пензе стартовал турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики
05 апреля 2019, 19:14В Пензе прошел финал конкурса «Красавица в погонах»
05 апреля 2019, 19:09В пензенской почве обнаружили личинки паразитических червей