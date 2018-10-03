03 октября 2018, 16:25Происшествия

На трассе под Пензой легковушка сбила пенсионера

В Пензенском районе на трассе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 2 октября в 16.40 на десятом километре дороги «Пенза-Кондоль» автомобиль «ВАЗ-21060» под управлением 53-летнего водителя сбил 77-летнего мужчину. Пенсионера с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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