На трассе под Пензой легковушка сбила пенсионера

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 октября 2018, 16:25Происшествия
В Пензенском районе на трассе произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 2 октября в 16.40 на десятом километре дороги «Пенза-Кондоль» автомобиль «ВАЗ-21060» под управлением 53-летнего водителя сбил 77-летнего мужчину. Пенсионера с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 октября 2018, 20:23В Пензе школьникам и студентам устроили литературный квест
03 октября 2018, 20:05В Пензу приехал детский оркестр из Тамбова
03 октября 2018, 19:59В пензенском зоопарке открылась ветеринарная клиника
03 октября 2018, 19:50В Кузнецке начали отмечать 100-летие комсомола
03 октября 2018, 19:34Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой рефинансирования
03 октября 2018, 19:22В школы Пензенской области выезжает передвижной планетарий
03 октября 2018, 19:14Пензенские производители довольны урожаем
03 октября 2018, 17:49В Нижнеломовском районе «УАЗ» сбил велосипедиста