На трассе под Пензой из-за ДТП ограничили движение

В Мокшанском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» утром 18 апреля произошла авария.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодора» сообщили, что с 8.00 на 602 километре трассы ограничили движение транспорта. Специалисты организовали на месте ДТП реверсивное движение.

С пресс-службой областного управления ГИБДД связаться не удалось. Информации об аварии пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».