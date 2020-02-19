На трассе под Пензой иномарка влетела в фуру

19 февраля 2020, 13:33Происшествия
Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об аварии, которая произошла днем 19 февраля.
Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он пояснил, что машины столкнулись на трассе «Пенза-Тамбов» примерно в 11:55.
Судя по кадрам, иномарка влетела в заднюю часть фуры. У легковушки сильно вмялся капот, разлетелся бампер и разбились фары. Повреждения большегруза на снимках не видно. На месте работают медики.
Официальной информации о случившемся нет.
Инспекторы просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге. Кроме того, они настаивают на соблюдении правил, дистанции и скоростного режима. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резкие маневры, чтобы не попасть в занос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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