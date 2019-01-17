На трассе под Пензой две фуры перекрыли проезд. ФОТО

В Городищенском районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП с участием двух фур. Об этом в Сети сообщил местный житель.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Автор записи пояснил, что утром 17 января на трассе занесло две фуры. Большегрузов развернуло, они перекрыли проезжую часть полностью.

Очевидцы в комментариях добавили, что из-за аварии образовалась огромная пробка.

«Ползем потихоньку. Объезжаем через стоянку», - написал Виктор.

Официальной информации о случившемся нет.

Это не первый подобный случай. 16 января в Нижнеломовском районе на трассе в кювет унесло фуру. Напомним, инспекторы обратились к водителям с просьбой быть аккуратнее на дорогах. В такую погоду пензенцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких и необдуманных маневров, чтобы избежать заноса машины, пишет ИА «Пенза-Пресс».