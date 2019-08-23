На трассе под Пензой авто залетело под большегруз

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23 августа 2019, 10:32Происшествия
Ночью 23 августа в Пензенской области произошло серьезное ДТП.
По сообщению очевидца, авария случилась на трассе М-5 «Урал». Об этом он написал в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Снимки с места происшествия сделаны около половины второго часа ночи.
Судя по кадрам, легковой автомобиль залетел под большегруз. У машины – серьезные механические повреждения. Что произошло с людьми, находящимися в салоне, неизвестно.
Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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