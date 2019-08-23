23 августа 2019, 10:32Происшествия

На трассе под Пензой авто залетело под большегруз

Ночью 23 августа в Пензенской области произошло серьезное ДТП.

По сообщению очевидца, авария случилась на трассе М-5 «Урал». Об этом он написал в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Снимки с места происшествия сделаны около половины второго часа ночи.

Судя по кадрам, легковой автомобиль залетел под большегруз. У машины – серьезные механические повреждения. Что произошло с людьми, находящимися в салоне, неизвестно.

Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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