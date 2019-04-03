На трассе под Кузнецком произошло ДТП с участием фуры

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03 апреля 2019, 11:02Происшествия
На трассе в Кузнецком районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 2 апреля в 7.50 на 727 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Renault Kangoo, за рулем которого находился 58-летний мужчина, и фура Daf под управлением 46-летнего водителя.
В результате аварии пострадала 55-летняя женщина, которая была пассажиром Renault. Ее с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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