На трассе под Городищем фура сложилась пополам

Пользователь опубликовал в Сети фотографию с места аварии, которая произошла в Пензенской области.

Как сообщил автор поста в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на трассе, не доезжая трех километром до Городища.

На фото видно, что большегруз улетел в кювет. При этом фура сложилась пополам: кабина загнулась к кузову. Есть ли пострадавшие и другие участники аварии, неизвестно.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем. Особую осторожность следует проявлять в зимнее время, когда велика вероятность заносов из-за скользкой дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».