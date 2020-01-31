На трассе под Городищем фура сложилась пополам

31 января 2020, 15:06Происшествия
Пользователь опубликовал в Сети фотографию с места аварии, которая произошла в Пензенской области.
Как сообщил автор поста в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на трассе, не доезжая трех километром до Городища.
На фото видно, что большегруз улетел в кювет. При этом фура сложилась пополам: кабина загнулась к кузову. Есть ли пострадавшие и другие участники аварии, неизвестно.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем. Особую осторожность следует проявлять в зимнее время, когда велика вероятность заносов из-за скользкой дороги, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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