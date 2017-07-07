На трассе «Пенза-Тамбов» загорелся большегруз

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07 июля 2017, 19:33Происшествия
Утром 7 июля на трассе «Пенза-Тамбов» загорелся «КамАЗ». Происшествие случилось в пяти километрах от областного центра, где сейчас идут ремонтные работы по расширению дороги и замене асфальта. Трагедии удалось избежать, огонь потушили еще до приезда пожарных. На помощь водителю пришли работники дорожной организации и неравнодушные автомобилисты.
Путь домой чуть не стоил водителю жизни. Мужчина вез песок от самарского карьера до дачи, которую строит в Пензенской области. До въезда в Пензу оставалось пять километров, когда «КамАЗ неожиданно загорелся. Огонь заметил водитель, который ехал позади самосвала.
ЧП случилось около 9.00. Огонь удалось потушить в течение нескольких минут еще до приезда пожарных. На помощь пришли случайные автомобилисты, проезжавшие по трассе.
Помогли и сотрудники дорожной службы. Как раз в том месте, где остановился загоревшийся грузовик, шел ремонт.
Почему машина загорелась, пока неизвестно. По мнению владельца «КамАЗа», причина может быть в проводке.
В истинных причинах возгорания предстоит разобраться экспертам.
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