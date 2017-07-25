В Пензе грузовик проторанил легковушку

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25 июля 2017, 17:31Происшествия
Кадры очередной аварии появились на канале AutoLife в YouTube. Видеорегистратор случайного свидетеля ДТП снял момент столкновения большегруза с легковым автомобилем. Авария произошла на трассе «Пенза-Тамбов».
На записи видно, как грузовик таранит впереди идущую легковушку. От сильного удара она отлетает в кювет. Легковая машина получила серьезные механические повреждения, однако водитель смог выбраться из нее самостоятельно.
На помощь попавшему в беду автомобилисту пришли очевидцы дорожно-транспортного происшествия.
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