25 июля 2017, 17:31Происшествия В Пензе грузовик проторанил легковушку Кадры очередной аварии появились на канале AutoLife в YouTube. Видеорегистратор случайного свидетеля ДТП снял момент столкновения большегруза с легковым автомобилем. Авария произошла на трассе «Пенза-Тамбов».

На записи видно, как грузовик таранит впереди идущую легковушку. От сильного удара она отлетает в кювет. Легковая машина получила серьезные механические повреждения, однако водитель смог выбраться из нее самостоятельно.

На помощь попавшему в беду автомобилисту пришли очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия

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