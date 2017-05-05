На трассе «Пенза-Тамбов» перевернулся автомобиль

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05 мая 2017, 19:11Происшествия
Дорожный знак «Уступи дорогу» помешал водителю «копейки», ехавшему по трассе «Пенза-Тамбов».
В результате столкновения машина перевернулась, а дорожный знак вырвало с корнем. ДТП произошло на 261-ом километре автодороги.
«Мужчина 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Пензы в направлении Тамбова. Он не принял всевозможных мер вплоть до полной остановки транспортного средства, в результате чего произвел наезд на препятствие в виде дорожного знака. Произошло опрокидывание транспортного средства», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель телесных повреждений не получил. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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