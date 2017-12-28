28 декабря 2017, 15:36Происшествия На трассе «Пенза-Лунино» в аварии погиб мужчина В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на третьем километре дороги «Пенза-Лунино» столкнулись два автомобиля Hyundai.

В результате происшествия 39-летний водитель одной из машин погиб на месте. Пассажира этого же автомобиля с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 84

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: