На трассе «Пенза-Лунино» в аварии погиб мужчина

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28 декабря 2017, 15:36Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на третьем километре дороги «Пенза-Лунино» столкнулись два автомобиля Hyundai.
В результате происшествия 39-летний водитель одной из машин погиб на месте. Пассажира этого же автомобиля с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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